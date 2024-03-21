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Зеленский попросил лидеров ЕС о ПВО для защиты городов и неба над фронтом

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 21:28
Зеленский попросил лидеров ЕС о ПВО для защиты городов и неба над фронтом
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с просьбой о системах ПВО для защиты украинских городов и неба над фронтом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст выступления президента во время видеообращения к участникам саммита ЕС

Детали: По словам Зеленского, все системы ПВО, предоставленные Украине, в частности странами Европы, дают жить нашим городам и селам, но их недостаточно.

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"Вы все знаете, какие шаги нужно сделать. Призываю вас помочь защитить наши города: Харьков, Сумы, Днепр, Одессу, Херсон и другие. Надо дать надежную защиту неба и над фронтом в Украине", – сказал президент.

Он отметил необходимость того, чтобы Путин потерпел поражение в битве за украинское небо.

"Когда это будет, он проиграет и землю", – заявил он.

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Он также призвал лидеров ускорить объемы и темпы предоставления боеприпасов, поскольку, по его словам, показатели использования артиллерии на фронте нашими воинами сейчас являются унизительными для Европы.

"Когда поддержки хватит для Украины, это будет доказательством для окружения Путина, что поддержки хватит и в том случае, если этот сумасшедший отдаст приказ о расширении агрессии и на другие страны Европы. Не стоит ждать, что Путин приготовил для Балтии или других частей Европы, если можно уничтожить его агрессивный потенциал сейчас", – заявил он.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал европейские государства серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться ко всем сценариям.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Темы: ЗеленскийЕС
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