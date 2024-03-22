Європейська Рада закликала схвалити переговорну рамку для України, щоб невідкладно почати роботу
Європейська рада пропонує швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови, її президент Шарль Мішель сподівається, що переговорні рамки для України будуть затверджені ще під час головування в ЄС Бельгії, яке завершується 30 червня.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на висновки Європейської ради, пресконференцію Мішеля, речниця президента Європейської ради Екатерина Кесіндж у соцмережі Х
Дослівно: "Європейська Рада вітає прогрес України та Республіки Молдова у просуванні необхідних реформ на шляху ЄС. На додаток до представлення проєктів рамок переговорів для України та Республіки Молдова Європейська рада пропонує Раді швидко ухвалити їх і невідкладно розпочати роботу".
❗️#EUCO conclusions on #enlargement & reforms adopted 👇 https://t.co/SYyp73NwbL pic.twitter.com/uGCbcRYFop— Ecaterina Casinge (@ecasinge) March 21, 2024
Також Мішель заначив, що переговорні рамки знаходяться на столі. "І ми запросили Раду працювати швидко з тим, щоб досягати прогресу, і я щиро сподіваюся, що під час бельгійського президентства буде можливим провести першу міжурядову конференцію з Україною", - сказав він.
Передісторія: Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.