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Европейский Совет призвал одобрить переговорную рамку для Украины, чтобы безотлагательно начать работу

Станислав ПогориловПятница, 22 марта 2024, 00:14
Европейский Совет призвал одобрить переговорную рамку для Украины, чтобы безотлагательно начать работу
Фото: Getty Images

Европейский совет предлагает быстро принять переговорные рамки, подготовленные Европейской комиссией для Украины и Молдовы, ее президент Шарль Мишель надеется, что переговорные рамки для Украины будут утверждены еще во время председательства в ЕС Бельгии, которое завершается 30 июня.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выводы Европейского совета, пресс-конференцию Мишеля, пресс-секретарь президента Европейского совета Екатерина Кесиндж в соцсети Х

Дословно: "Европейский Совет приветствует прогресс Украины и Республики Молдова в продвижении необходимых реформ на пути ЕС. В дополнение к представлению проектов рамок переговоров для Украины и Республики Молдова Европейский совет предлагает Совету быстро принять их и безотлагательно начать работу".

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Также Мишель отметил, что переговорные рамки находятся на столе. "И мы пригласили Совет работать быстро с тем, чтобы достигать прогресса, и я искренне надеюсь, что во время бельгийского президентства будет возможным провести первую межправительственную конференцию с Украиной", - сказал он.

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Напомним: Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, – в январе.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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