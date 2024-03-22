Фон дер Ляєн: Є кілька вагомих причин підвищити тарифи на зерно та олійні з РФ
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК пропонує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх переробки.
Джерело: Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми запропонували підготувати пропозицію про підвищення тарифів на російський і білоруський імпорт зернових, олійних культур і продуктів їхньої переробки. Є кілька вагомих причин для внесення цієї пропозиції".
Деталі: За словами фон дер Ляєн, підвищення тарифів запобіжить дестабілізації російським зерном ринку ЄС цієї продукції.
"Це зупинить Росію від використання доходів від експорту цих товарів до Євросоюзу і це гарантуватиме, що нелегальний російський експорт краденого українського зерна не потрапить на ринок ЄС", - зазначила президентка Європейської комісії.