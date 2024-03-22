Фон дер Ляйен: Есть несколько веских причин повысить тарифы на зерно и масличные из РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предлагает повысить тарифы на российский и белорусский импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.
Источник: Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы предложили подготовить предложение о повышении тарифов на российский и белорусский импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. Есть несколько весомых причин для внесения этого предложения".
Детали: По словам фон дер Ляйен, повышение тарифов предотвратит дестабилизацию российским зерном рынка ЕС этой продукции.
"Это остановит Россию от использования доходов от экспорта этих товаров в Евросоюз и это будет гарантировать, что нелегальный российский экспорт краденого украинского зерна не попадет на рынок ЕС", - отметила президент Европейской комиссии.