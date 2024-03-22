"Ограниченно годным" к службе придется повторно пройти ВВК - Минобороны

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны будут пройти повторный медицинский осмотр, поскольку Верховная Рада отменила такое понятие.

Источник: заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона, передает АрмияInform

Прямая речь Калмыковой: "Те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение".

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Детали: Она добавила, что такие изменения облегчат жизнь десяткам тысяч людей.

"И родные, и сами военные обращались и в Министерство обороны, и в другие органы власти с просьбой урегулировать этот вопрос. И мы очень рады, что Верховная Рада Украины поддержала эти изменения", - отметила Калмыкова.

Что предшествовало: Перед этим Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", №10313.