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Росіяни намагаються сформувати "стратегічний резерв", щоб підтримувати наступ в Україні – ISW

П'ятниця, 22 березня 2024, 03:28
Росіяни намагаються сформувати стратегічний резерв, щоб підтримувати наступ в Україні – ISW
Фото: Getty Images

Російське військове командування, схоже, формує резерви, здатні проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Російські "потужні стратегічні резерви" теоретично можуть бути здатні виконувати роль сил першого ешелону, сил проникнення або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити широкомасштабні механізовані штурми українських оборонних ліній і досягати оперативно значущих успіхів, якщо вони будуть повністю екіпіровані і належним чином підготовлені. Однак, за прогнозами ISW, Росія не створить стратегічний резерв, здатний виконувати такі функції".

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Деталі: Аналітики зазначають, що з відкритих джерел незрозуміло, який саме "стратегічний резерв" формує Росія.

При цьому, говориться у звіті ISW, відомі російські кадрові та матеріальні обмеження дозволяють припустити, що Росія, швидше за все, не буде використовувати ці "стратегічні резерви" як згуртоване формування для участі в бойових діях в Україні, а натомість використовуватиме їх як резерв "робочої сили" для поповнення втрат на лінії фронту.

"Формування додаткових резервів, ймовірно, дозволить російським військовим компенсувати втрати в Україні без значної оперативної паузи між поточними локальними наступальними діями Росії цієї весни і очікуваним наступом Росії влітку 2024 року, якого, за попередніми оцінками ISW, російські війська намагаються уникнути", - говориться у звіті ISW.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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