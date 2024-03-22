Россияне пытаются сформировать "стратегический резерв", чтобы поддерживать наступление в Украине - ISW

Российское военное командование, похоже, формирует резервы, способные проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Российские "мощные стратегические резервы" теоретически могут быть способны выполнять роль сил первого эшелона, сил проникновения или эксплуатационных сил второго эшелона, способных проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены. Однако, по прогнозам ISW, Россия не создаст стратегический резерв, способный выполнять такие функции".

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Детали: Аналитики отмечают, что из открытых источников непонятно, какой именно "стратегический резерв" формирует Россия.

При этом, говорится в отчете ISW, известные российские кадровые и материальные ограничения позволяют предположить, что Россия, скорее всего, не будет использовать эти "стратегические резервы" как сплоченное формирование для участия в боевых действиях в Украине, а вместо этого будет использовать их как резерв "рабочей силы" для пополнения потерь на линии фронта.

"Формирование дополнительных резервов, вероятно, позволит российским военным компенсировать потери в Украине без значительной оперативной паузы между текущими локальными наступательными действиями России этой весной и ожидаемым наступлением России летом 2024 года, которого, по предварительным оценкам ISW, российские войска пытаются избежать", - говорится в отчете ISW.