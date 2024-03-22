ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151: звідки і чим била Росія 22 березня
В ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151: 55 дронів-камікадзе, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram
Пряма мова: "У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:
- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ.);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область - РФ., ТОТ Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -РФ.);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -РФ.);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. -РФ.).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Усім дякую за бойову роботу!
Тримаймо небо! Разом – до перемоги!".