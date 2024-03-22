ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151: звідки і чим била Росія 22 березня

В ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151: 55 дронів-камікадзе, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram

Пряма мова: "У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Реклама:

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ.);

- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область - РФ., ТОТ Крим);

ВІДЕО ДНЯ

- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -РФ.);

- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -РФ.);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. -РФ.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

- 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Усім дякую за бойову роботу!

Тримаймо небо! Разом – до перемоги!".