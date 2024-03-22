ПВО уничтожила 92 воздушные цели врага из 151: откуда и чем била Россия 22 марта
В ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151: 55 дронов-камикадзе, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь: "В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Всего враг применил 151 средство воздушного нападения:
- 63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск - РФ.);
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область - РФ., ВОТ Крым);
- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - акватория Каспийского моря);
- 5 крылатых ракет Х-22 (с пяти бомбардировщиков Ту-22М3 - Ростовская обл. -РФ.);
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К- Тамбовская область -РФ.);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) - ТОТ Запорожской области);
- 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. -РФ.).
К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:
- 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Всем спасибо за боевую работу!
Держим небо! Вместе - к победе!".