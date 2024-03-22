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ЄС може виділити Україні перший мільярд від росактивів 1 липня – фон дер Ляєн

"Європейська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 09:18
ЄС може виділити Україні перший мільярд від росактивів 1 липня – фон дер Ляєн
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення першого мільярда від прибутків із заморожених російських активів на користь України вже 1 липня, якщо ЄС діятиме швидко для реалізації необхідних процедур.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС в Брюсселі, "Європейська правда"

Деталі: Фон дер Ляєн запевнила, що серед лідерів ЄС існує сильна підтримка використання отриманих коштів на "військові цілі для України".

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"Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко погодимо цю пропозицію, то зможемо виділити перший мільярд вже першого липня. Тож це залежить від нас, це в наших руках", – заявила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що можна розраховувати на отримання близько 3 мільярдів євро у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки.

Глава Євроради Шарль Мішель зі свого боку висловив впевненість, що це механізм можна ввести в дію "дуже швидко", оскільки він отримав "багато підтримки" серед країн ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Cаміт глав держав та урядів ЄС 21 березня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель 20 березня висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

Теми: ЄСЄврокомісіяРосіягроші
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