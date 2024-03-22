ЕС может выделить Украине первый миллиард от росактивов 1 июля – фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение первого миллиарда от доходов с замороженных российских активов в пользу Украины уже 1 июля, если ЕС будет действовать быстро для реализации необходимых процедур.

Источник: Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе, "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен заверила, что среди лидеров ЕС существует сильная поддержка использования полученных средств на "военные цели для Украины".

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"Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро согласуем это предложение, то сможем выделить первый миллиард уже первого июля. Поэтому это зависит от нас, это в наших руках", – заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что можно рассчитывать на получение около 3 миллиардов евро в 2024 году и аналогичных сумм в последующие годы.

Глава Евросовета Шарль Мишель со своей стороны выразил уверенность, что это механизм можно ввести в действие "очень быстро", поскольку он получил "много поддержки" среди стран ЕС.

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Саммит глав государств и правительств ЕС 21 марта договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель 20 марта выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используется для покрытия стоимости оружия для Украины.