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Генштаб оприлюднив втрати ворога за добу: 750 окупантів, 35 артсистем, 37 ББМ

Анастасія ПроцП'ятниця, 22 березня 2024, 09:30
Генштаб оприлюднив втрати ворога за добу: 750 окупантів, 35 артсистем, 37 ББМ
ФОТО ІЛЮСТРАЦІЙНЕ: ГЕНШТАБ ЗСУ

За минулу добу Силам оборони вдалося знешкодити 870 окупантів, 36 артилерійських систем, 37 бойових броньованих машин та 8 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 434 710 (+870) осіб,

танків − 6 840 (+8) од,

бойових броньованих машин − 13 111 (+37) од,

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артилерійських систем − 10 775 (+35) од,

РСЗВ − 1 018 (+0) од,

засобів ППО − 723 (+2) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 388 (+23) од,

крилатих ракет − 1 953 (+31) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 14 287 (+45) од,

спеціальної техніки − 1749 (+8) од.



Теми: Генштабвтрати у війнівійна
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