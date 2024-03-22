Генштаб оприлюднив втрати ворога за добу: 750 окупантів, 35 артсистем, 37 ББМ
П'ятниця, 22 березня 2024, 09:30
За минулу добу Силам оборони вдалося знешкодити 870 окупантів, 36 артилерійських систем, 37 бойових броньованих машин та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:
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особового складу − близько 434 710 (+870) осіб,
танків − 6 840 (+8) од,
бойових броньованих машин − 13 111 (+37) од,
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артилерійських систем − 10 775 (+35) од,
РСЗВ − 1 018 (+0) од,
засобів ППО − 723 (+2) од,
літаків − 347 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 388 (+23) од,
крилатих ракет − 1 953 (+31) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 14 287 (+45) од,
спеціальної техніки − 1749 (+8) од.