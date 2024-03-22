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Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 750 оккупантов, 35 артсистем, 37 ББМ

Анастасия ПроцПятница, 22 марта 2024, 09:30
Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 750 оккупантов, 35 артсистем, 37 ББМ
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: ГЕНШТАБ ВСУ

За минувшие сутки Силам обороны удалось обезвредить 870 оккупантов, 35 артиллерийских систем, 37 боевых бронированных машин и 8 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 434 710 (+870) человек,

танков - 6 840 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 13 111 (+37) ед,

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артиллерийских систем - 10 775 (+35) ед,

РСЗО - 1 018 (+0) ед,

средств ПВО - 723 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 388 (+23) ед,

крылатых ракет - 1 953 (+31) ед,

кораблей/катеров - 26 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14 287 (+45) ед,

специальной техники - 1749 (+8) ед.



Темы: Генштабпотери в войневойна
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