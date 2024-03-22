Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 750 оккупантов, 35 артсистем, 37 ББМ
Пятница, 22 марта 2024, 09:30
За минувшие сутки Силам обороны удалось обезвредить 870 оккупантов, 35 артиллерийских систем, 37 боевых бронированных машин и 8 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили:
Реклама:
личного состава - около 434 710 (+870) человек,
танков - 6 840 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 13 111 (+37) ед,
ВИДЕО ДНЯ
артиллерийских систем - 10 775 (+35) ед,
РСЗО - 1 018 (+0) ед,
средств ПВО - 723 (+2) ед,
самолетов - 347 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 388 (+23) ед,
крылатых ракет - 1 953 (+31) ед,
кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 14 287 (+45) ед,
специальной техники - 1749 (+8) ед.