Росіяни продовжують атакувати на 6 напрямках, за добу на фронті було 74 боєзіткнень – Генштаб

Російські військові продовжують тиснути по всій лінії фронту − найактивніше на Новопавлівському, Бахмутському та Лиманському напрямках − за добу завдали 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, 150 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали населені пункти Ворожба, Гриценкове Сумської області; Синьківка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 15 атак росіян у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де окупанти, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас авіація Сили оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу окупантів, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.







