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Россияне продолжают атаковать на 6 направлениях, за сутки на фронте было 74 боестолкновения - Генштаб

Анастасия ПроцПятница, 22 марта 2024, 10:00
Россияне продолжают атаковать на 6 направлениях, за сутки на фронте было 74 боестолкновения - Генштаб
Иллюстрационное фото: Getty Images

Российские военные продолжают давить по всей линии фронта - активнее всего на Новопавловском, Бахмутском и Лиманском направлениях - за сутки нанесли 36 ракетных и 55 авиационных ударов, 150 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения".

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Детали: Авиационным ударам подверглись населенные пункты Ворожба, Гриценково Сумской области; Синьковка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадовое, Григорьевка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении россияне совершили 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили 15 атак россиян в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где оккупанты, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время авиация Силы обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава оккупантов, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.



Темы: Генштабвойна
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