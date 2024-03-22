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10 українських пілотів пройшли базове навчання на винищувачах у Великій Британії 

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 11:42
10 українських пілотів пройшли базове навчання на винищувачах у Великій Британії 
Ілюстративне фото: Ministry of Defence

22 березня 10 українських військових пілотів завершили базову льотну підготовку у Британії під керівництвом інструкторів Королівських ВПС для управління західними винищувачами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони Британії

Деталі: Згідно з повідомленням, 10 українських пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Британії. Пілоти продовжать навчання у Франції для проходження поглибленої льотної підготовки перед тим, як перейти до тренувань на літаках F-16.

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Пілотів навчали загального керування літаком, польотам за приладами літака, низькорівневій навігації і вдосконаленому маневруванню. Вони також пройшли підготовку з англійської мови, що допоможе їм у навчанні і посилить оперативну сумісність з Військово-повітряними силами НАТО.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням їхньої початкової підготовки тут, у Великій Британії. 

Завдяки всесвітньо відомим навичкам Королівських ВПС ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитись до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна", – прокоментував міністр оборони Грант Шаппс.

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Хоча Британія не експлуатує винищувачі F-16, які Україна обрала для формування ядра своїх модернізованих ВПС, прем'єр і міністр оборони Об’єднаного Королівства послідовно закликали партнерів і союзників підтримати міжнародну програму з навчання та надання західних винищувачів Україні.

У рамках цієї програми підтримки перші F-16 планують доставити в Україну влітку 2024 року.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив намір Великої Британіїпідтримати Коаліцію повітряних сил минулого року, забезпечивши базову льотну підготовку для українців. Королівські ВПС продовжать цю підтримку для нових поколінь українських пілотів та наземного персоналу.

У грудні повідомляли, що перша група у складі шести українських пілотів пройшли базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і почала навчатись керування винищувачами F-16 у Данії.

Теми: Велика БританіяУкраїнавинищувачі
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