10 украинских пилотов прошли базовое обучение на истребителях в Британии 

22 марта 10 украинских военных пилотов завершили базовую летную подготовку в Великобритании под руководством инструкторов Королевских ВВС для управления западными истребителями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Великобритании

Детали: Согласно сообщению, 10 украинских пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании. Пилоты продолжат обучение во Франции для прохождения углубленной летной подготовки перед тем, как перейти к тренировкам на самолетах F-16.

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Пилотов обучали общему управлению самолетом, полетам по приборам самолета, низкоуровневой навигации и усовершенствованному маневрированию. Они также прошли подготовку по английскому языку, что поможет им в обучении и усилит оперативную совместимость с Военно-воздушными силами НАТО.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением их начальной подготовки здесь, в Великобритании.

Благодаря всемирно известным навыкам Королевских ВВС эти пилоты получили лучшую подготовку и теперь на шаг ближе к тому, чтобы приобщиться к борьбе против незаконного вторжения Путина", – прокомментировал министр обороны Грант Шаппс.

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Хотя Великобритания не эксплуатирует истребители F-16, которые Украина выбрала для формирования ядра своих модернизированных ВВС, премьер и министр обороны Соединенного Королевства последовательно призвали партнеров и союзников поддержать международную программу по обучению и предоставлению западных истребителей Украине.

В рамках этой программы поддержки первые F-16 планируют доставить в Украину летом 2024 года.

Премьер-министр Риши Сунак подтвердил намерение Великобританииподдержать Коалицию воздушных сил в прошлом году, обеспечив базовую летную подготовку для украинцев. Королевские ВВС продолжат эту поддержку для новых поколений украинских пилотов и наземного персонала.

В декабре сообщалось, что первая группа в составе шести украинских пилотов прошли базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и начала учиться управлению истребителями F-16 в Дании.