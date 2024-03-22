Розвідка Британії прогнозує, що РФ продовжить бити по критично важливих об'єктах України

Британська розвідка проаналізувала відновлення Росією повітряних ударів по Україні із застосуванням дальньої авіації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії 22 березня

Деталі: У п'ятницю 21 березня Росія здійснила перший за понад місяць масштабний удар по Україні, використовуючи дальню авіацію, зазначили у відомстві.

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Ударні сили РФ включали щонайменше 10 літаків Ту-95 з авіабаз Оленегорськ та Енгельс, а також винищувачі МіГ-31. Було випущено щонайменше 20 ракет, включаючи новітню російську крилату ракету Х-101/Х-102 та балістичну ракету "Кинджал", що були націлені на об'єкти, головним чином, у Києві.

Примітно, що з моменту попереднього авіаудару по Києву минуло 44 дні.

У Міноборони Британії допускають, що тривала перерва в ударах дальньої авіації була пов'язана з проблемами управління та планування.

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Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет, пояснили у міністерстві.

Успіхи української протиповітряної оборони також, ймовірно, ускладнили планування російських місій.

У цьому зв'язку британські оглядачі вважають, що Росія майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах, наскільки це дозволять літаки, екіпажі і запаси озброєнь, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення.

"Це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі і гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт", – йдеться у огляді.

Нагадаємо: У ніч на 22 березня РФ здійснила ще одну масовану повітряну атаку із застосуванням дальньої авіації. У зв’язку з цим посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України.