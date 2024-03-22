Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії прогнозує, що РФ продовжить бити по критично важливих об'єктах України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 11:54
Розвідка Британії прогнозує, що РФ продовжить бити по критично важливих об'єктах України
ліквідація наслідків ударів РФ 22 березня. фото ДСНС

Британська розвідка проаналізувала відновлення Росією повітряних ударів по Україні із застосуванням дальньої авіації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії 22 березня 

Деталі: У п'ятницю 21 березня Росія здійснила перший за понад місяць масштабний удар по Україні, використовуючи дальню авіацію, зазначили у відомстві.

Реклама:

Ударні сили РФ включали щонайменше 10 літаків Ту-95 з авіабаз Оленегорськ та Енгельс, а також винищувачі МіГ-31. Було випущено щонайменше 20 ракет, включаючи новітню російську крилату ракету Х-101/Х-102 та балістичну ракету "Кинджал", що були націлені на об'єкти, головним чином, у Києві. 

Примітно, що з моменту попереднього авіаудару по Києву минуло 44 дні.

У Міноборони Британії допускають, що тривала перерва в ударах дальньої авіації була пов'язана з проблемами управління та планування.

ВІДЕО ДНЯ

Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет, пояснили у міністерстві.

Успіхи української протиповітряної оборони також, ймовірно, ускладнили планування російських місій.

У цьому зв'язку британські оглядачі вважають, що Росія майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах, наскільки це дозволять літаки, екіпажі і запаси озброєнь, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення. 

"Це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі і гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт", – йдеться у огляді.

Нагадаємо: У ніч на 22 березня РФ здійснила ще одну масовану повітряну атаку із застосуванням дальньої авіації. У зв’язку з цим посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України.

Теми: розвідкавійнаракетний ударРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Данілова і призначив розвідника секретарем РНБО

В Угорщині розгорівся скандал через оприлюднення аудіо про корупцію в уряді Орбана

У Польщі тривають десятки обшуків: прийшли і до ексміністра юстиції

У Києві вже в четвер почнуть відключати тепло

Україна отримала третій транш від МВФ: майже $900 млн

оновлено, фото, відеоВ США обвалився двокілометровий міст: у нього врізався контейнеровоз

Усі новини...
розвідка
ГУР: Залізниця у Крим, яку будує РФ, – "значуща ціль" для України
У ГУР спростували інформацію росіян про "збиття" гелікоптера Black Hawk
Росія уповільнила наступ на Донеччині, окупанти відновлюють сили — британська розвідка
Останні новини
15:58
футболМолодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в грі кваліфікації до Євро-2025
15:50
Зеленський призначив нового голову зовнішньої розвідки
15:48
У Києві 38-річний чоловік побив матір через відмову дати йому гроші: жінку госпіталізували
15:42
Після теракту росіяни в ТОТ почали перевіряти завезених громадян Таджикистану – спротив
15:39
Зеленський звільнив Данілова і призначив розвідника секретарем РНБО
15:35
Слова Лукашенка суперечать версії Путіна про терористів, які тікали до України
15:27
відеоHIMARS прицільно спалив російський "БУК"
15:26
"Не може бути пояснень": у Києві жінку не впустили в укриття готелю під час загрози ударів балістикою
15:09
В Угорщині розгорівся скандал через оприлюднення аудіо про корупцію в уряді Орбана
15:09
Додаткові обмеження на імпорт українських харчових продуктів в ЄС можуть затягувати війну — Сольський
Усі новини...
Реклама: