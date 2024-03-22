Разведка Британии прогнозирует, что РФ продолжит бить по важным объектам Украины

Британская разведка проанализировала возобновление Россией воздушных ударов по Украине с применением дальней авиации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 22 марта

Детали: В пятницу 21 марта Россия осуществила первый за более чем месяц масштабный удар по Украине, используя дальнюю авиацию, отметили в ведомстве.

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Ударные силы РФ включали не менее 10 самолетов Ту-95 с авиабаз Оленегорск и Энгельс, а также истребители МиГ-31. Было выпущено не менее 20 ракет, включая новейшую российскую крылатую ракету Х-101/Х-102 и баллистическую ракету "Кинжал", которые были нацелены на объекты, главным образом, в Киеве.

Примечательно, что с момента предыдущего авиаудара по Киеву прошло 44 дня.

В Минобороны Британии допускают, что длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования.

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Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и для ракет, пояснили в министерстве.

Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.

В этой связи британские обозреватели считают, что Россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.

"Это является проявлением длительной кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, продолжает иметь ограниченное влияние на общий конфликт", - говорится в обзоре.

Напомним: В ночь на 22 марта РФ осуществила еще одну массированную воздушную атаку с применением дальней авиации. В связи с этим посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины.