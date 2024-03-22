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РФ створює угруповання з більше 100 тисяч солдатів, влітку вони можуть піти в наступ – Павлюк

Альона Мазуренко П'ятниця, 22 березня 2024, 12:10
РФ створює угруповання з більше 100 тисяч солдатів, влітку вони можуть піти в наступ – Павлюк
ПАВЛЮК, ФОТО З ФБ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків. 

Джерело: Павлюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання – більше 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність.

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Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Ми зробимо все для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми й робимо, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації".

Деталі: Павлюк нагадав, що Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє ворогу завдавати потужних авіаударів по позиціях українських захисників.

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Очільник сухопутних військ заявив, що військові партнери в Європі добре розуміють наслідки падіння України у війні: "Якщо нам не вдасться втримати (російські війська – ред.) в Україні, наступною країною буде вже країна НАТО".

За його словами, окупанти продовжують вести наступальні операції на лінії фронту та обстрілювати мирні міста. 

Теми: війнаРосіяокупація
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