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РФ создает группировку из более 100 тысяч солдат, летом они могут пойти в наступление – Павлюк

Алена МазуренкоПятница, 22 марта 2024, 12:10
РФ создает группировку из более 100 тысяч солдат, летом они могут пойти в наступление – Павлюк
ПАВЛЮК, ФОТО ИЗ ФБ

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат, и не исключено, что летом враг попытается осуществить наступление на одном из направлений.

Источник: Павлюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировки более 100 тысяч. Не обязательно это будет наступление. Возможно, они будут им пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность.

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Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений.

Это пока такие максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Мы сделаем все для того, чтобы максимально нанести потери противнику такие, что мы и делаем, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были привлечены к этому времени в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации".

Детали: Павлюк напомнил, что Украина сейчас не имеет преимущества в воздухе, и это позволяет врагу наносить мощные авиаудары по позициям украинских защитников.

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Глава сухопутных войск заявил, что военные партнеры в Европе хорошо понимают последствия падения Украины в войне: "Если нам не удастся удержать (российские войска - ред.) в Украине, следующей страной будет уже страна НАТО".

По его словам, оккупанты продолжают вести наступательные операции на линии фронта и обстреливать мирные города.

Темы: войнаРосcияоккупация
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