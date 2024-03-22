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В Міноборони розробляють протимінні берці для саперів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 березня 2024, 13:41
В Міноборони розробляють протимінні берці для саперів
фото Міноборони України

Міноборони розробляє спеціальне взуття для саперів, яке зменшить ризик травмування ніг під час розмінувань.

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Повідомляється, що наразі Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.

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За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

 
 

Пряма мова заступника міністра оборони Віталія Половенка: "Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку.

Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ".

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Теми: Міноборони
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