В Минобороны разрабатывают противоминные берцы для саперов

Минобороны разрабатывает специальную обувь для саперов, которая уменьшит риск травмирования ног во время разминирования.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Сообщается, что сейчас Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания.

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По предварительным требованиям, противоминные берцы должны предотвратить поражающий эффект определенных видов противопехотных взрывных устройств.

Прямая речь заместителя министра обороны Виталия Половенко: "Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать обломки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такая обувь - сохранить конечность.

Наши специалисты из Центрального управления изучают различные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ".