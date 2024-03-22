Литва передала протидронові системи Україні 

22 березня Литва оголосила про передачу Україні своїх систем протидії безпілотникам.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Литва продовжує надавати безперервну військову підтримку Україні. 22 березня в Україну доставили литовські системи протидії безпілотникам", – йдеться в повідомленні.

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Відомство зазначило, що військова допомога, яку передають Україні в межах системи національної оборони, включає широкий спектр озброєнь, боєприпаси, дрони, антидрони, навчання військ, ремонт важкої техніки та іншу допомогу, що надають відповідно до заявлених потреб України.

"Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки", – вказує Міноборони.

Раніше Литва оголосила, що надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.

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Нагадаємо, йдеться про "знайдені" Чехією у третіх країнах 800 тисяч артилерійських снарядів, які Прага знайшла можливість викупити для передачі Україні, а низка партнерів зголосилися профінансувати цю закупівлю, проте не всі заявили про свою участь публічно.

Перед цим представник Литви Вайдотас Урбеліс на 20-й зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав союзників підтримати Україну обладнанням для розмінування та навчанням.

Урбеліс також подякував країнам, які приєдналися до очолюваної Литвою коаліції з розмінування України, до якої наразі входять 22 держави.