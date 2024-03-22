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Литва передала противодроновые системы Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 14:46
Литва передала противодроновые системы Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

22 марта Литва объявила о передаче Украине своих систем противодействия беспилотникам. 

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Литва продолжает оказывать непрерывную военную поддержку Украине. 22 марта в Украину доставили литовские системы противодействия беспилотникам", – говорится в сообщении.

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Ведомство отметило, что военная помощь, которую передают Украине в рамках системы национальной обороны, включает широкий спектр вооружений, боеприпасы, дроны, антидроны, обучение войск, ремонт тяжелой техники и другую помощь, предоставляемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

"Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, который предусматривает пакет военной помощи на сумму 200 млн евро на 2024-2026 годы", – указывает Минобороны.

Ранее Литва объявила, что предоставляет 35 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

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Напомним, речь идет о "найденных" Чехией в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые Прага нашла возможность выкупить для передачи Украине, а ряд партнеров согласились профинансировать эту закупку, однако не все заявили о своем участии публично.

Перед этим представитель Литвы Вайдотас Урбелис на 20-й встрече в формате "Рамштайн" призвал союзников поддержать Украину оборудованием для разминирования и обучением.

Урбелис также поблагодарил страны, которые присоединились к возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины, куда сейчас входят 22 государства.



Темы: ЛитвабеспилотникиоружиеУкраина
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