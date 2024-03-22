РФ влучила в мікроавтобус на Чернігівщині та вдарила по Херсонщині: є загиблі та постраждалі

Зранку 22 березня окупанти вдарили по селу Зміївка Херсонської області, загинув 57-річний чоловік; на Чернігівщині вдень ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними, троє людей постраждали. Також окупанти завдали трьох ударів КАБами по центру міста Семенівка, поранили двох людей та зруйнували будинок культури.

Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Херсонщина

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Пряма мова Прокудіна: Зранку російські окупанти завдали удару по селу Зміївка, що на Бериславщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель".

Деталі: За інформацією очільника Херсонської ОВА, чоловік зазнав смертельних поранень.

Чернігівщина

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Пряма мова Чауса: "Сьогодні близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними".

Деталі: За словами Чауса, попередньо, постраждали три людини.

Також очільник ОВА повідомив про три вибухи під час повітряної тривоги. За його словами, російська авіація скинула три КАБи на прикордонне місто Семенівка.

Доповнено: у Нацполіції повідомили, що на Чернігівщині росіяни завдали трьох ударів КАБами по центру міста Семенівка.

Фото: Нацполіція

Руйнувань зазнав будинок культури.

Попередньо відомо про поранення цивільного чоловіка – його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилась.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці документують пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксують наслідки терору проти мирних громадян.



