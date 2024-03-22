РФ попала в микроавтобус на Черниговщине и ударила по Херсонщине: есть погибшие и пострадавшие
Утром 22 марта оккупанты ударили по селу Змиевка Херсонской области, погиб 57-летний мужчина; на Черниговщине днем вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими, три человека пострадали. Также оккупанты нанесли три удара КАБами по центру города Семеновка, ранили двух человек и разрушили дом культуры.
Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Херсонщина
Прямая речь Прокудина: Утром российские оккупанты нанесли удар по селу Змиевка, что на Бериславщине. Под обстрел попал 57-летний местный житель".
Детали: По информации главы Херсонской ОВА, мужчина получил смертельные ранения.
Черниговская область
Прямая речь Чауса: "Сегодня около 13:40 в Новгород-Северском районе вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими".
Детали: По словам Чауса, предварительно, пострадали три человека.
Также глава ОВА сообщил о трех взрывах во время воздушной тревоги. По его словам, российская авиация сбросила три КАБа на пограничный город Семеновка.
Дополнено: в Нацполиции сообщили, что на Черниговщине россияне нанесли три удара КАБами в центре города Семеновка.
Разрушениям подвергся дом культуры.
Предварительно известно о ранении гражданского мужчины - он госпитализирован. Другая пострадавшая от госпитализации отказалась.
Правоохранители документируют повреждения гражданской инфраструктуры и окружающих зданий, фиксируют последствия террора против мирных граждан.