РФ попала в микроавтобус на Черниговщине и ударила по Херсонщине: есть погибшие и пострадавшие

Утром 22 марта оккупанты ударили по селу Змиевка Херсонской области, погиб 57-летний мужчина; на Черниговщине днем вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими, три человека пострадали. Также оккупанты нанесли три удара КАБами по центру города Семеновка, ранили двух человек и разрушили дом культуры.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Херсонщина

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Прямая речь Прокудина: Утром российские оккупанты нанесли удар по селу Змиевка, что на Бериславщине. Под обстрел попал 57-летний местный житель".

Детали: По информации главы Херсонской ОВА, мужчина получил смертельные ранения.

Черниговская область

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Прямая речь Чауса: "Сегодня около 13:40 в Новгород-Северском районе вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими".

Детали: По словам Чауса, предварительно, пострадали три человека.

Также глава ОВА сообщил о трех взрывах во время воздушной тревоги. По его словам, российская авиация сбросила три КАБа на пограничный город Семеновка.

Дополнено: в Нацполиции сообщили, что на Черниговщине россияне нанесли три удара КАБами в центре города Семеновка.

Фото: Нацполиция

Разрушениям подвергся дом культуры.

Предварительно известно о ранении гражданского мужчины - он госпитализирован. Другая пострадавшая от госпитализации отказалась.

Фото: Нацполиция

Правоохранители документируют повреждения гражданской инфраструктуры и окружающих зданий, фиксируют последствия террора против мирных граждан.





