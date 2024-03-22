Боррель пообіцяв притягнення до відповідальності винних у масштабному ударі РФ по Україні

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що усі причетні до масштабної нічної атаки Росії на українську інфраструктуру понесуть відповідальність.

Джерело: Боррель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава дипломатії ЄС констатував, що РФ продовжує свої жорстокі атаки проти населення України, де енергетична інфраструктура зазнала атаки дронів та ракет, десятки людей загинули та постраждали, і під загрозою опинилася безпека Запорізької АЕС.

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"Це має припинитися! Всіх винних притягнуть до відповідальності", – зазначив Боррель.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної нічної атаки РФ проти української інфраструктури заявив, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.

Своєю чергою президентка Молдови Мая Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.

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Посол США Бріджит Брінк після нічної атаки закликала до негайної підтримки України.

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