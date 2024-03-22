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Боррель пообіцяв притягнення до відповідальності винних у масштабному ударі РФ по Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 15:53
Боррель пообіцяв притягнення до відповідальності винних у масштабному ударі РФ по Україні
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що усі причетні до масштабної нічної атаки Росії на українську інфраструктуру понесуть відповідальність.

Джерело: Боррель у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава дипломатії ЄС констатував, що РФ продовжує свої жорстокі атаки проти населення України, де енергетична інфраструктура зазнала атаки дронів та ракет, десятки людей загинули та постраждали, і під загрозою опинилася безпека Запорізької АЕС.

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"Це має припинитися! Всіх винних притягнуть до відповідальності", – зазначив Боррель.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної нічної атаки РФ проти української інфраструктури заявив, що Захід робить помилки у своїй стратегії підтримки України і це може мати наслідки для того, як далі буде розвиватися історія.

Своєю чергою президентка Молдови Мая Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.

ВІДЕО ДНЯ

Посол США Бріджит Брінк після нічної атаки закликала до негайної підтримки України.

Британська розвідка прогнозує, що РФ продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України.

Теми: ЄСракетний ударРосіявійна
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