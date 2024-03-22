Боррель пообещал привлечение к ответственности виновных в масштабном ударе РФ по Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что все причастные к масштабной ночной атаке России на украинскую инфраструктуру понесут ответственность.
Источник: Боррель в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"
Детали: Глава дипломатии ЕС констатировал, что РФ продолжает свои жестокие атаки против населения Украины, где энергетическая инфраструктура подверглась атаке дронов и ракет, десятки людей погибли и пострадали, и под угрозой оказалась безопасность Запорожской АЭС.
"Это должно прекратиться! Всех виновных привлекут к ответственности", – отметил Боррель.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после масштабной ночной атаки РФ против украинской инфраструктуры заявил, что Запад делает ошибки в своей стратегии поддержки Украины и это может иметь последствия для того, как дальше будет развиваться история.
В свою очередь президент Молдовы Майя Санду осудила очередную российскую воздушную атаку по Украине в ночь на 22 марта.
Посол США Бриджит Бринк после ночной атаки призвала к немедленной поддержке Украины.
Британская разведка прогнозирует, что РФ продолжит авиаудары по критически важным объектам Украины.