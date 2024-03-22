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Боррель пообещал привлечение к ответственности виновных в масштабном ударе РФ по Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 15:53
Боррель пообещал привлечение к ответственности виновных в масштабном ударе РФ по Украине
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что все причастные к масштабной ночной атаке России на украинскую инфраструктуру понесут ответственность.

Источник: Боррель в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава дипломатии ЕС констатировал, что РФ продолжает свои жестокие атаки против населения Украины, где энергетическая инфраструктура подверглась атаке дронов и ракет, десятки людей погибли и пострадали, и под угрозой оказалась безопасность Запорожской АЭС.

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"Это должно прекратиться! Всех виновных привлекут к ответственности", – отметил Боррель.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после масштабной ночной атаки РФ против украинской инфраструктуры заявил, что Запад делает ошибки в своей стратегии поддержки Украины и это может иметь последствия для того, как дальше будет развиваться история.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду осудила очередную российскую воздушную атаку по Украине в ночь на 22 марта.

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Посол США Бриджит Бринк после ночной атаки призвала к немедленной поддержке Украины.

Британская разведка прогнозирует, что РФ продолжит авиаудары по критически важным объектам Украины.

Темы: ЕСракетный ударРосcиявойна
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