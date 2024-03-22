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Палата представників схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США

Андрій Синявський, "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 18:40
Палата представників схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США
Будівля Капітолія, де засідає Палата представників. фото: Getty Images

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму 1,2 трильйона доларів всього за кілька годин до призупинки роботи уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

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Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

Законодавці у Сенаті ще можуть не встигнути проголосувати за фінансування уряду до опівночі, оскільки процедура може зайняти певний час.

Більшість опозиції пакету у Палаті представників була з боку республіканців, які вважали, що проєкт містить занадто мало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.

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Напередодні лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми із шести законопроєктів, який покриває близько двох третин урядових витрат у розмірі 1,66 трильйона доларів на фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті. 

Теми: СШАбюджетзаконодавство
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