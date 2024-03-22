Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах государственных ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов всего за несколько часов до приостановки работы правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: За пакет, 70% средств которого направят на оборону, проголосовали 286 конгрессменов, против – 134. Теперь его должен одобрить Сенат, где надеются провести голосование позже в пятницу.

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Спикер Майк Джонсон от республиканцев внес законопроект на рассмотрение по упрощенной процедуре, которая требует поддержки двух третей голосов для его одобрения.

Законодатели в Сенате еще могут не успеть проголосовать за финансирование правительства до полуночи, поскольку процедура может занять некоторое время.

Большинство оппозиции пакета в Палате представителей было со стороны республиканцев, которые считали, что проект содержит слишком мало их политических приоритетов и предусматривает слишком большие расходы.

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Накануне лидеры Конгресса США представили двухпартийный пакет расходов на оборону, национальную безопасность и другие программы из шести законопроектов, который покрывает около двух третей правительственных расходов в размере 1,66 триллиона долларов на финансовый год, начавшийся 1 октября.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.