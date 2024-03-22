Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США

Андрей Синявский, "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 18:40
Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США
Здание Капитолия, где заседает Палата представителей. фото: Getty Images

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах государственных ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов всего за несколько часов до приостановки работы правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: За пакет, 70% средств которого направят на оборону, проголосовали 286 конгрессменов, против – 134. Теперь его должен одобрить Сенат, где надеются провести голосование позже в пятницу.

Реклама:

Спикер Майк Джонсон от республиканцев внес законопроект на рассмотрение по упрощенной процедуре, которая требует поддержки двух третей голосов для его одобрения.

Законодатели в Сенате еще могут не успеть проголосовать за финансирование правительства до полуночи, поскольку процедура может занять некоторое время.

Большинство оппозиции пакета в Палате представителей было со стороны республиканцев, которые считали, что проект содержит слишком мало их политических приоритетов и предусматривает слишком большие расходы.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне лидеры Конгресса США представили двухпартийный пакет расходов на оборону, национальную безопасность и другие программы из шести законопроектов, который покрывает около двух третей правительственных расходов в размере 1,66 триллиона долларов на финансовый год, начавшийся 1 октября.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Темы: СШАбюджетзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
США
В Офисе президента отрицают, что США просили остановить удары по российским НПЗ
США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ
США предложили G7 механизм, чтобы привлечь для Украины $50 млрд с росактивов
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: