Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував Нікополь з артилерії та дронами-камікадзе, постраждав чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 березня 2024, 18:59
Ворог атакував Нікополь з артилерії та дронами-камікадзе, постраждав чоловік
Фото - Сергій Лисак

Російська армія 22 березня цілила по Нікополю на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та обстрілювала з артилерії, постраждав 57-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Нікополь – під ворожим ударом. За день – 10 атак. Агресор цілив дронами-камікадзе. Обстрілював з артилерії. Постраждала людина. 57-річному чоловіку надали меддопомогу, він лікуватиметься вдома".

Реклама:

Деталі: Також, за даними місцевої влади, в місті пошкоджені приватні будинки та 2 господарські споруди. Зайнялося авто.

Також Лисак повідомляє, що область все ще оговтується після вранішньої атаки. Без світла залишається 27 тисяч абонентів.

Пряма мова: "Руйнувань, окрім енергооб'єктів, зазнала цивільна інфраструктура. У Дніпрі пошкоджені освітні заклади, лікарня, 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, авто. У районі – понівечені 9 сонячних панелей.

ВІДЕО ДНЯ

На Павлоградщині побиті 3 оселі, господарська споруда та легковик".

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

Усі новини...
Нікополь
Ворог 9 разів атакував Нікопольщину дронами та обстріляв з артилерії
Ворог обстріляв три громади на Нікопольщині: пошкоджена АЗС та будинки
Росіяни продовжують атакувати Нікополь: 5 постраждалих
Останні новини
23:37
футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
Усі новини...
Реклама: