Ворог атакував Нікополь з артилерії та дронами-камікадзе, постраждав чоловік

Російська армія 22 березня цілила по Нікополю на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та обстрілювала з артилерії, постраждав 57-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Нікополь – під ворожим ударом. За день – 10 атак. Агресор цілив дронами-камікадзе. Обстрілював з артилерії. Постраждала людина. 57-річному чоловіку надали меддопомогу, він лікуватиметься вдома".

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Деталі: Також, за даними місцевої влади, в місті пошкоджені приватні будинки та 2 господарські споруди. Зайнялося авто.

Також Лисак повідомляє, що область все ще оговтується після вранішньої атаки. Без світла залишається 27 тисяч абонентів.

Пряма мова: "Руйнувань, окрім енергооб'єктів, зазнала цивільна інфраструктура. У Дніпрі пошкоджені освітні заклади, лікарня, 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, авто. У районі – понівечені 9 сонячних панелей.

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