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Враг атаковал Никополь с артиллерии и дронами-камикадзе, пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 22 марта 2024, 18:59
Враг атаковал Никополь с артиллерии и дронами-камикадзе, пострадал мужчина
Фото - Сергей Лысак

Российская армия 22 марта целила по Никополю на Днепропетровщине дронами-камикадзе и обстреливала из артиллерии, пострадал 57-летний мужчина.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Никополь – под вражеским ударом. За день – 10 атак. Агрессор целил дронами-камикадзе. Обстреливал из артиллерии. Пострадал человек. 57-летнему мужчине оказали медпомощь, он будет лечиться дома".

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Детали: Также, по данным местных властей, в городе повреждены частные дома и 2 хозяйственные постройки. Загорелось авто.

Также Лисак сообщает, что область все еще приходит в себя после утренней атаки. Без света остается 27 тысяч абонентов.

Прямая речь: "Разрушений, кроме энергообъектов, испытала гражданская инфраструктура. В Днепре повреждены образовательные учреждения, больница, 9 многоэтажек, 6 частных домов, авто. В районе – изуродованы 9 солнечных панелей.

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На Павлоградщине избиты 3 дома, хозяйственная постройка и легковушка".

Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
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