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Сирський анонсував переформатування деяких угруповань військ та налагодження ротацій

Олена ІвашківП'ятниця, 22 березня 2024, 19:12
Сирський анонсував переформатування деяких угруповань військ та налагодження ротацій
Олександр Сирський. фото з його соцмереж.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо відбивають широкомасштабний російський напад. Деякі угруповання військ будуть переформатовані, також буде налагоджений процес ротації. 

Джерело: Сирський у Facebook

Деталі: За його словами, наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються  організаційні заходи. Головна їхня мета – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.

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Сирський зазначив, що деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.

Пряма мова Сирського: "Один з моїх пріоритетів – налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Крім того, важливо  приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом".

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Теми: війнаСирський
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