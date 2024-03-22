Сырский анонсировал переформатирование некоторых группировок войск и налаживание ротаций

Александр Сырский. фото из его соцсетей.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что продолжается оптимизация военных организационных структур, которые непосредственно отражают широкомасштабное российское нападение. Некоторые группировки войск будут переформатированы, также будет налажен процесс ротации.

Источник: Сырский в Facebook

Детали: По его словам, сейчас, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная их цель - упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.

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Сырский отметил, что некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. Прежде всего речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении.

Прямая речь Сырского: "Один из моих приоритетов - налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.

В частности, некоторые воинские части участвуют в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации с первых дней полномасштабного вторжения.

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Кроме того, важно уделять больше внимания вопросам отдыха наших воинов, доукомплектования вооружением и военной техникой и восстановления боеспособности бригад в целом".

Напомним: