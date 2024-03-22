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Зеленський: Удари РФ вночі були дуже підлі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 березня 2024, 21:09
Зеленський: Удари РФ вночі були дуже підлі
Володимир Зеленський. Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що російські удари по Україні в ніч на 22 березня прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної, а саме структурної шкоди життю суспільства.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Всюди, де були влучання, триває робота з відновлення нормальної ситуації. Всі служби, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України, поліція, а також усі, хто залучений, працюватимуть 24/7, щоб по максимуму подолати цей терор. Харків та область, Сумщина, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Дніпровщина, Полтавщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниця, Франківщина…

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Удари ці були дуже підлі, прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної – по нашій здатності оборонятися, а саме структурної шкоди життю суспільства. І це терор за визначенням, навіть без будь-якого прикриття".

Деталі: Зеленський зауважує, що найважче зараз у Харкові. Там триває відновлення електрики на критичну інфраструктуру та для побутових споживачів.

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Пряма мова: "Працюватимуть безперервно. За день багато вже зроблено в Харківській області, на Дніпровщині, на Франківщині та Хмельниччині, у Вінницькій та Полтавській областях для відновлення постачання світла, води й тепла. Одещина – робота триває. Запоріжжя – особлива увага об’єктам гідроенергетики.

Я дякую всім, хто працює заради України, заради людей. Ремонтні бригади, інженери та всі працівники електростанцій – справжні герої. Колектив ДСНС України – як і завжди, молодці, пишаюся кожним. Поліція, бізнес, усі, хто підтримує зараз, – дякую вам. На місцях важлива згуртована робота влади – зараз потрібно якнайбільше особистої ефективності кожного й кожної, хто керує громадами".

Деталі: Президент також назвав ключовим питанням ППО: "реальний та повний захист від російських ракет і "Шахедів" – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів".

Що передувало: Протягом доби 21 березня російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах та 150 об'єктах інфраструктури

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.

Теми: Зеленськийракетний удар
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