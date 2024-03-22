Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Удары РФ ночью были очень подлые

Татьяна ОлейникПятница, 22 марта 2024, 21:09
Зеленский: Удары РФ ночью были очень подлые
Владимир Зеленский. Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что российские удары по Украине в ночь на 22 марта просчитаны так, чтобы нанести ущерб не столько военному, а именно структурному ущербу жизни общества.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Повсюду, где были попадания, идет работа по восстановлению нормальной ситуации. Все службы, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС Украины, полиция, а также все, кто привлечен, будут работать 24/7, чтобы по максимуму преодолеть этот террор. Харьков и область, Сумщина, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Днепровщина, Полтавщина, Одесщина, Хмельницкий и область, Винница, Франковщина…

Реклама:

Удары эти были очень подлы, просчитаны так, чтобы нанести вред не столько военному – по нашей способности обороняться, а именно структурному вреду жизни общества. И это террор по определению, даже без всякого прикрытия.

Детали: Зеленский отмечает, что тяжелее всего сейчас в Харькове. Там идет восстановление электричества на критическую инфраструктуру и для бытовых потребителей.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Будут работать непрерывно. За день многое уже сделано в Харьковской области, на Днепровщине, на Франковщине и Хмельнитчине, в Винницкой и Полтавской областях для возобновления поставок света, воды и тепла. Одесщина – работа продолжается. Запорожье – особое внимание объектам гидроэнергетики.

Я благодарю всех, кто работает ради Украины, ради людей. Ремонтные бригады, инженеры и все работники электростанций – настоящие герои. Коллектив ГСЧС Украины – как всегда, молодцы, горжусь каждым. Полиция, бизнес, все, кто поддерживает сейчас, – благодарю вас. На местах важна сплоченная работа власти – сейчас нужно как можно больше личной эффективности каждого и каждой, кто руководит общинами".

Детали: Президент также назвал ключевым вопросом ПВО: "реальная и полная защита от российских ракет и "Шахедов" – это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров".

Что предшествовало: В течение суток 21 марта российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.

Темы: Зеленскийракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В правительстве вскоре ожидаются кадровые перестановки – источники

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

Все новости...

Читайте УП В Google News

Зеленский
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
Зеленский: В ракетах, которыми россияне ударили по Киеву, около 1500 иностранных компонентов
Зеленский попросил лидеров ЕС о ПВО для защиты городов и неба над фронтом
Последние новости
18:08
ЕС запретил полеты на своей территории турецкой авиакомпании Southwind, которая управлялась из РФ
17:55
В правительстве вскоре ожидаются кадровые перестановки – источники
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
Все новости...
Реклама: