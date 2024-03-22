Зеленский: Удары РФ ночью были очень подлые

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что российские удары по Украине в ночь на 22 марта просчитаны так, чтобы нанести ущерб не столько военному, а именно структурному ущербу жизни общества.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Повсюду, где были попадания, идет работа по восстановлению нормальной ситуации. Все службы, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС Украины, полиция, а также все, кто привлечен, будут работать 24/7, чтобы по максимуму преодолеть этот террор. Харьков и область, Сумщина, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Днепровщина, Полтавщина, Одесщина, Хмельницкий и область, Винница, Франковщина…

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Удары эти были очень подлы, просчитаны так, чтобы нанести вред не столько военному – по нашей способности обороняться, а именно структурному вреду жизни общества. И это террор по определению, даже без всякого прикрытия.

Детали: Зеленский отмечает, что тяжелее всего сейчас в Харькове. Там идет восстановление электричества на критическую инфраструктуру и для бытовых потребителей.

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Прямая речь: "Будут работать непрерывно. За день многое уже сделано в Харьковской области, на Днепровщине, на Франковщине и Хмельнитчине, в Винницкой и Полтавской областях для возобновления поставок света, воды и тепла. Одесщина – работа продолжается. Запорожье – особое внимание объектам гидроэнергетики.

Я благодарю всех, кто работает ради Украины, ради людей. Ремонтные бригады, инженеры и все работники электростанций – настоящие герои. Коллектив ГСЧС Украины – как всегда, молодцы, горжусь каждым. Полиция, бизнес, все, кто поддерживает сейчас, – благодарю вас. На местах важна сплоченная работа власти – сейчас нужно как можно больше личной эффективности каждого и каждой, кто руководит общинами".

Детали: Президент также назвал ключевым вопросом ПВО: "реальная и полная защита от российских ракет и "Шахедов" – это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров".

Что предшествовало: В течение суток 21 марта российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.