Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

Міноборони Британії повідомило про наміри надати Україні сучасні безпілотники та системи ППО на суму 60 млн фунтів стерлінгів (майже 70 млн євро).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони Британії в Twitter (X)

Деталі: "Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних сил України.

Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України", – йдеться у повідомленні.

