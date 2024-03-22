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Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 23:15
Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО
Фото - Міноборони Британії в Twitter (X)

Міноборони Британії повідомило про наміри надати Україні сучасні безпілотники та системи ППО на суму 60 млн фунтів стерлінгів (майже 70 млн євро).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони Британії в Twitter (X)

Деталі: "Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних сил України.

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Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України", – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

Нагадаємо, прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Теми: Велика Британіядопомога УкраїніППО
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