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Великобритания объявила новый пакет помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 23:15
Великобритания объявила новый пакет помощи Украине с беспилотниками и системами ПВО
Фото - Минобороны Британии в Twitter (X)

Минобороны Великобритании сообщило о намерениях предоставить Украине современные беспилотники и системы ПВО на сумму 60 млн фунтов стерлингов (почти 70 млн евро).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны Великобритании в Twitter (X)

Детали: "Новый пакет военной поддержки в размере 60 миллионов фунтов стерлингов от Международного фонда для Украины, который администрируется Великобританией, предоставит новые современные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины.

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Он также будет включать 20 миллионов фунтов стерлингов на системы противовоздушной обороны, которые помогут обезопасить небо Украины", – говорится в сообщении.

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Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн".

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Темы: Великобританияпомощь УкраинеПВО
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