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На ТОТ Запорізької області росіяни завезли лікарів з Удмуртії – спротив

Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 04:22
На ТОТ Запорізької області росіяни завезли лікарів з Удмуртії – спротив
ілюстративне фото ЦНС

За даними національного спротиву, на окуповані території Запорізької області росіяни завезли лікарів з Удмуртії.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Лікарів завозять на ротаційній основі, адже жити у "звільненому регіоні" росіяни не поспішають попри гроші від кремля.

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Цього разу окупанти привезли на Запоріжжя гастролерів з Удмуртії, які прибувають у шпиталі".

Деталі: У ЦНС додають, що офіційно лікарі прибувають у регіон під час відпусток.

Дослівно: "Росія не допускає міжнародні організації на ТОТ, адже не зацікавлена у розв’язанні гуманітарних проблем.

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Натомість завезення лікарів з РФ для обслуговування шпиталів, під виглядом "гуманітарної місії" робить гастролерів законними цілями для Руху Опору".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що росіяни відправили до тимчасово окупованого Мелітополя лікарів із Санкт-Петербурга для лікування свого особового складу.

Теми: окупаціяЗапорізька областьмедицина
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