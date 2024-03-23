На ВОТ Запорожской области россияне завезли врачей из Удмуртии – сопротивление
По данным национального сопротивления, на оккупированные территории Запорожской области россияне завезли врачей из Удмуртии.
Источник: ЦНС
Дословно: "Врачей завозят на ротационной основе, ведь жить в "освобожденном регионе" россияне не спешат, несмотря на деньги от кремля.
На этот раз оккупанты привезли в Запорожье гастролеров из Удмуртии, которые прибывают в госпитали".
Детали: В ЦНС добавляют, что официально врачи прибывают в регион во время отпусков.
Дословно: "Россия не допускает международные организации на ВОТ, ведь не заинтересована в решении гуманитарных проблем.
Зато завоз врачей из РФ для обслуживания госпиталей, под видом "гуманитарной миссии" делает гастролеров законными целями для Движения Сопротивления".
Напомним: Ранее сообщалось, что россияне отправили во временно оккупированный Мелитополь врачей из Санкт-Петербурга для лечения своего личного состава.