Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що нові атаки росіян на енергосистему України мають на меті підірвати оборонно-промисловий потенціал.

Джерело: ISW

Деталі: У ніч з 21 на 22 березня російські війська здійснили найбільшу серію комбінованих ракетно-безпілотних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення.

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Аналітики зазначають, що удари росіян по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал, а окупанти, ймовірно, намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів у новій спробі зруйнувати українську енергосистему.

Експерти додають: російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть мати на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів, особливо для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежують можливості української системи протиповітряної оборони.

Ключові висновки ISW за 22 березня:

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