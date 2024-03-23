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Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Ольга Глущенко Субота, 23 березня 2024, 06:22
Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW
ворог атакує українську енергосистему, фото: Денис Шмигаль

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що нові атаки росіян на енергосистему України мають на меті підірвати оборонно-промисловий потенціал.

Джерело: ISW

Деталі: У ніч з 21 на 22 березня російські війська здійснили найбільшу серію комбінованих ракетно-безпілотних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення.

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Аналітики зазначають, що удари росіян по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал, а окупанти, ймовірно, намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів у новій спробі зруйнувати українську енергосистему.

Експерти додають: російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть мати на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів, особливо для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежують можливості української системи протиповітряної оборони.

Ключові висновки ISW за 22 березня:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч з 21 на 22 березня російські війська здійснили найбільшу серію комбінованих ракетно-безпілотних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення.
  • Російські удари по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал, а російські війська, ймовірно, намагаються використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів у новій спробі зруйнувати українську енергосистему.
  • Війська РФ, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції до весни 2024 року, готуючись до очікуваної наступальної операції влітку 2024 року, та, ймовірно, намагатимуться розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію на кількох оперативних напрямках в Україні одночасно.
  • Також окупанти, вірогідно, намагатимуться скористатися нинішнім дефіцитом матеріально-технічних засобів в Україні, готуючись до дій, що змусять Україну витратити значну частину західної допомоги у сфері безпеки, яку вона може отримати в найближчі місяці.
  • Українське військове командування, схоже, надає пріоритет ротаціям передових підрозділів, але буде змушене вирішувати додаткові кадрові проблеми, якщо українські війська захочуть перехопити ініціативу навіть на локальному рівні у 2024 році, на що сподіваються українські вищі військові офіцери.
  • За повідомленнями, російська влада має намір значно розширити криптомобілізацію, починаючи з весни 2024 року, на тлі повідомлень про значне скорочення кількості добровільних призовників.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Авдіївки, Донецька та прикордонної зони Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 22 березня, що українська влада повернула ще дев'ятьох українських дітей з окупованих територій та Росії.
  • Повідомляється, що московський військкомат почав розсилати електронні повістки на весняний призов 2024 року.

Теми: війнаенергетика
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