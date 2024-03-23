Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что новые атаки россиян на энергосистему Украины имеют целью подорвать оборонно-промышленный потенциал.
Источник: ISW
Детали: В ночь с 21 на 22 марта российские войска совершили крупнейшую серию комбинированных ракетно-беспилотных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.
Аналитики отмечают, что удары россиян по украинским энергетическим объектам могут иметь целью подорвать украинский оборонно-промышленный потенциал, а оккупанты, вероятно, пытаются использовать дефицит украинских зенитно-ракетных комплексов в новой попытке разрушить украинскую энергосистему.
Эксперты добавляют: российские войска не смогли разрушить украинскую энергосистему 22 марта, но могут иметь целью продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре в следующих сериях ударов, особенно для того, чтобы воспользоваться постоянными задержками в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, которые существенно ограничивают возможности украинской системы противовоздушной обороны.
Ключевые выводы ISW за 22 марта:
- В ночь с 21 на 22 марта российские войска осуществили крупнейшую серию комбинированных ракетно-беспилотных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.
- Российские удары по украинским энергетическим объектам могут иметь целью подорвать украинский оборонно-промышленный потенциал, а российские войска, вероятно, пытаются использовать дефицит украинских зенитно-ракетных комплексов в новой попытке разрушить украинскую энергосистему.
- Войска РФ, вероятно, будут продолжать наступательные операции до весны 2024 года, готовясь к ожидаемой наступательной операции летом 2024 года, и, вероятно, будут пытаться начать согласованную широкомасштабную наступательную операцию на нескольких оперативных направлениях в Украине одновременно.
- Также оккупанты, вероятно, попытаются воспользоваться нынешним дефицитом материально-технических средств в Украине, готовясь к действиям, которые заставят Украину потратить значительную часть западной помощи в сфере безопасности, которую она может получить в ближайшие месяцы.
- Украинское военное командование, похоже, предоставляет приоритет ротациям передовых подразделений, но будет вынуждено решать дополнительные кадровые проблемы, если украинские войска захотят перехватить инициативу даже на локальном уровне в 2024 году, на что надеются украинские высшие военные офицеры.
- По сообщениям, российские власти намерены значительно расширить криптомобилизацию, начиная с весны 2024 года, на фоне сообщений о значительном сокращении количества добровольных призывников.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной, Авдеевки, Донецка и приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 22 марта, что украинские власти вернули еще девять украинских детей с оккупированных территорий и России.
- Сообщается, что московский военкомат начал рассылать электронные повестки на весенний призыв 2024 года.