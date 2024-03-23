Войска РФ атакуют энергосистему Украины, чтобы подорвать оборонную промышленность – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что новые атаки россиян на энергосистему Украины имеют целью подорвать оборонно-промышленный потенциал.

Источник: ISW

Детали: В ночь с 21 на 22 марта российские войска совершили крупнейшую серию комбинированных ракетно-беспилотных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения.

Реклама:

Аналитики отмечают, что удары россиян по украинским энергетическим объектам могут иметь целью подорвать украинский оборонно-промышленный потенциал, а оккупанты, вероятно, пытаются использовать дефицит украинских зенитно-ракетных комплексов в новой попытке разрушить украинскую энергосистему.

Эксперты добавляют: российские войска не смогли разрушить украинскую энергосистему 22 марта, но могут иметь целью продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре в следующих сериях ударов, особенно для того, чтобы воспользоваться постоянными задержками в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, которые существенно ограничивают возможности украинской системы противовоздушной обороны.

Ключевые выводы ISW за 22 марта:

ВИДЕО ДНЯ