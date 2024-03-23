"Шахеди" вночі маневрували по Україні та пошкодили енергооб’єкти у двох областях
На Дніпропетровщині та у Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" є пошкодження енергетичних об'єктів, про постраждалих невідомо.
Джерело: Сили оборони Півдня
Деталі: Зазначається, що дрони РФ маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.
Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині та у Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині.
Дослівно: "На Дніпропетровщині та у Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило.
Наслідки уточнюються.
Але зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога".
Нагадаємо: Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня.