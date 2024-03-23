"Шахеди" вночі маневрували по Україні та пошкодили енергооб’єкти у двох областях

На Дніпропетровщині та у Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" є пошкодження енергетичних об'єктів, про постраждалих невідомо.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Зазначається, що дрони РФ маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

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Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині та у Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині.

Дослівно: "На Дніпропетровщині та у Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило.

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Наслідки уточнюються.

Але зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога".

Нагадаємо: Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня.