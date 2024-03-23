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"Шахеды" ночью маневрировали по Украине и повредили энергообъекты в двух областях

Суббота, 23 марта 2024, 10:08
Шахеды ночью маневрировали по Украине и повредили энергообъекты в двух областях
фото сил обороны юга

На Днепропетровщине и в Запорожье в результате ночной российской атаки "Шахедами" есть повреждения энергетических объектов, о пострадавших неизвестно.

Источник: Силы обороны Юга

Детали: Отмечается, что дроны РФ маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.

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Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 7 часов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядов: по 4 на Днепропетровщине и в Запорожье, 3 на Херсонщине, 1 на Николаевщине.

Дословно: "На Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало.

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Последствия уточняются.

Но понятно, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей врага".

Напомним: Силы украинских ПВО уничтожили 31 российский "Шахед" ночью на 23 марта.

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