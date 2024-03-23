Путін звернувся до росіян через пів доби після теракту
Російський лідер Володимир Путін вийшов зі зверненням до росіян щодо теракту, який стався у Підмосков'ї увечері 22 березня.
Джерело: звернення Путіна
Деталі: Путін оголосив 24 березня днем національної жалоби
Він каже, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.
Путін обіцяє встановити усіх замовників теракту, які "понесуть справедливе покарання".
Пряма мова Путіна: "Що стосується розслідування. Можна сказати наступне: всі четверо виконавців знайдені й затримані. Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де, попередньо, для них було підготовлено вікно для переходу кордону.
Більше деталей: Путін зібрався "об'єднувати зусилля з іншими країнами в боротьбі з міжнародним тероризмом".
Чому це важливо: Заява Путіна про "вікно в Україну" звучить абсурдно, оскільки терористам все одно довелося б перетинати російський кордон. Такі слова російського правителя можуть означати лише те, що РФ не контролює частину свого ж кордону.
Росія з п'ятниці намагається перекласти відповідальність за теракт на Україну попри те, що розвідка США не сумнівається, що це справа рук ІДІЛ, і заздалегідь попереджала про це Кремль.