Путін звернувся до росіян через пів доби після теракту

Російський лідер Володимир Путін вийшов зі зверненням до росіян щодо теракту, який стався у Підмосков'ї увечері 22 березня.

Джерело: звернення Путіна

Деталі: Путін оголосив 24 березня днем національної жалоби

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Він каже, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.

Путін обіцяє встановити усіх замовників теракту, які "понесуть справедливе покарання".

Пряма мова Путіна: "Що стосується розслідування. Можна сказати наступне: всі четверо виконавців знайдені й затримані. Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де, попередньо, для них було підготовлено вікно для переходу кордону.

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Більше деталей: Путін зібрався "об'єднувати зусилля з іншими країнами в боротьбі з міжнародним тероризмом".

Чому це важливо: Заява Путіна про "вікно в Україну" звучить абсурдно, оскільки терористам все одно довелося б перетинати російський кордон. Такі слова російського правителя можуть означати лише те, що РФ не контролює частину свого ж кордону.

Росія з п'ятниці намагається перекласти відповідальність за теракт на Україну попри те, що розвідка США не сумнівається, що це справа рук ІДІЛ, і заздалегідь попереджала про це Кремль.