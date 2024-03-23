Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін звернувся до росіян через пів доби після теракту

Роман ПетренкоСубота, 23 березня 2024, 14:33
Путін звернувся до росіян через пів доби після теракту
скриншот

Російський лідер Володимир Путін вийшов зі зверненням до росіян щодо теракту, який стався у Підмосков'ї увечері 22 березня.

Джерело: звернення Путіна

Деталі: Путін оголосив 24 березня днем національної жалоби

Реклама:

Він каже, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.

Путін обіцяє встановити усіх замовників теракту, які "понесуть справедливе покарання".

Пряма мова Путіна: "Що стосується розслідування. Можна сказати наступне: всі четверо виконавців знайдені й затримані. Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де, попередньо, для них було підготовлено вікно для переходу кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Путін зібрався "об'єднувати зусилля з іншими країнами в боротьбі з міжнародним тероризмом".

Чому це важливо: Заява Путіна про "вікно в Україну" звучить абсурдно, оскільки терористам все одно довелося б перетинати російський кордон. Такі слова російського правителя можуть означати лише те, що РФ не контролює частину свого ж кордону.  

Росія з п'ятниці намагається перекласти відповідальність за теракт на Україну попри те, що розвідка США не сумнівається, що це справа рук ІДІЛ, і заздалегідь попереджала про це Кремль.

Теми: Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках

боксБогачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC

В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства, Рада готує зміни

Зеленський анонсував нові кадрові рішення

В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загиблі, зруйновано перекриття

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Путін
ГУР відкидає звинувачення Путіна, що терористи їхали в Україну
Путін із часу теракту не виходить на публіку, але зідзвонився з Лукашенком
Теракт у РФ: Путіну доповіли про затримання 11 осіб "з контактами в Україні"
Останні новини
07:08
Польща знову піднімала авіацію через ракетну небезпеку в Україні
06:30
Росія не може належним чином захиститися від атак українських безпілотників – ISW
05:08
Ворожі ракети летіли на Київ і змінювали курс
04:22
оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках
04:04
Богачук – після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
02:58
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни і ВОГ
02:20
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції
02:02
боксБогачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
01:48
Байден виграв праймеріз у Північній Дакоті
01:48
боксБогачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Усі новини...
Реклама: