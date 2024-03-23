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Путин обратился к россиянам через полсуток после теракта

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 14:33
Путин обратился к россиянам через полсуток после теракта
скриншот

Российский лидер Владимир Путин вышел с обращением к россиянам по поводу теракта, который произошел в Подмосковье вечером 22 марта.

Источник: обращение Путина

Детали: Путин объявил 24 марта днем национального траура

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Он говорит, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.

Путин обещает установить всех заказчиков теракта, которые "понесут справедливое наказание".

Прямая речь Путина: "Что касается расследования. Можно сказать следующее: все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы.

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Больше деталей: Путин собрался "объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом".

Почему это важно: Заявление Путина об "окне в Украину" звучит абсурдно, поскольку террористам все равно пришлось бы пересекать российскую границу. Такие слова российского правителя могут означать лишь то, что РФ не контролирует часть своей же границы.

Россия с пятницы пытается переложить ответственность за теракт на Украину, несмотря на то, что разведка США не сомневается, что это дело рук ИГИЛ, и заранее предупреждала об этом Кремль.

Темы: Путин
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