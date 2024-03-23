ГУР відкидає звинувачення Путіна, що терористи їхали в Україну

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, що поширювана Росією версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали в Україну, "не витримує жодної критики".

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Юсова: "Для цього не треба бути експертом з питань безпеки. Понад два роки триває повномасштабна війна, прикордонні території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб, силовиками.

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Лінія кордону замінована, спостереження ведеться всіма засобами, включно з аеророзвідкою, з обох боків. Такі області, як Бєлгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І, зрозуміло, ця версія не витримує критики, це розуміють усі у світі, крім, можливо, зазомбованого російського населення...

Зараз є всі ознаки того, що ми маємо справу саме з такою діяльністю російських спецслужб. Далі, цілком імовірно, буде нагнітання істерії, закручування гайок і ліквідація навіть формальних залишків громадянських прав і свобод".

Деталі: У ГУР впевнені, що такі дії Москви не матимуть помітного впливу на перебіг війни.

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РФ також спробує використати теракт, щоб змінити ситуацію на міжнародній арені, вважає Юсов.

Нагадаємо: Раніше ФСБ заявила, що терористів нібито затримали в Брянській області недалеко від кордону з Україною, і що вони їхали саме в Україну, бо "мають там зв’язки".

Глава Росії Володимир Путін також повідомив, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною.