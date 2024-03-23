ГУР отвергает обвинения Путина, что террористы ехали в Украину
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что распространяемая Россией версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в Украину, "не выдерживает никакой критики".
Источник: Юсов в эфире телемарафона, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Юсова: "Для этого не надо быть экспертом по вопросам безопасности. Более двух лет продолжается полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками.
Линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон. Такие области, как Белгородская и Курская, вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме, возможно, зазомбированного российского населения
Сейчас есть все признаки того, что мы имеем дело именно с такой деятельностью российских спецслужб. Далее, вполне вероятно, будет нагнетание истерии, закручивание гаек и ликвидация даже формальных остатков гражданских прав и свобод".
Детали: В ГУР уверены, что такие действия Москвы не окажут заметного влияния на ход войны.
РФ также попытается использовать теракт, чтобы изменить ситуацию на международной арене, считает Юсов.
Напомним: Ранее ФСБ заявила, что террористов якобы задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной, и что они ехали именно в Украину, потому что "имеют там связи".
Глава России Владимир Путин также сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.