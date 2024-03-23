ГУР отвергает обвинения Путина, что террористы ехали в Украину

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что распространяемая Россией версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в Украину, "не выдерживает никакой критики".

Источник: Юсов в эфире телемарафона, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Юсова: "Для этого не надо быть экспертом по вопросам безопасности. Более двух лет продолжается полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками.

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Линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон. Такие области, как Белгородская и Курская, вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме, возможно, зазомбированного российского населения

Сейчас есть все признаки того, что мы имеем дело именно с такой деятельностью российских спецслужб. Далее, вполне вероятно, будет нагнетание истерии, закручивание гаек и ликвидация даже формальных остатков гражданских прав и свобод".

Детали: В ГУР уверены, что такие действия Москвы не окажут заметного влияния на ход войны.

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РФ также попытается использовать теракт, чтобы изменить ситуацию на международной арене, считает Юсов.

Напомним: Ранее ФСБ заявила, что террористов якобы задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной, и что они ехали именно в Украину, потому что "имеют там связи".

Глава России Владимир Путин также сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной.